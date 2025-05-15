В Краснодаре будут судить организаторов незаконной легализации 70 приезжих

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов преступной группы, занимавшейся легализацией иностранных граждан. По версии следствия, 30-летний приезжий и 28-летняя жительница Сочи разработали схему оформления фиктивных туристических приглашений, в которую были вовлечены восемь граждан России, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иностранцы, воспользовавшиеся услугами фигурантов, перечисляли значительные суммы в обмен на документы, позволявшие им пересекать границу. После прибытия на территорию РФ иностранцы скрывались. Таким образом, было нелегально легализовано порядка 70 человек, местонахождение которых в настоящее время устанавливается.

Организатор группы арестован, его предполагаемые сообщники находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. В случае признания вины, им может грозить до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Вячеслав Рыжков