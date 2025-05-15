В Оренбурге суд вынес приговор лжесвидетелю по делу об автоподставах

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 31-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в январе прошлого года подсудимый дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу об инсценировке дорожно-транспортных происшествий с целью хищения денег страховых компаний.

Обвиняемые «являлись близкими знакомыми свидетеля, поэтому мужчина поведал суду заведомо ложные сведения об их невиновности». Показания свидетеля признали недостоверными, суд их отверг при вынесении итогового вердикта.

Лжесвидетель признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Руфия Кутляева