На Ставрополье выплаты пострадавшим от ЧС увеличат вдвое

На Ставрополье увеличат размер компенсаций гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Суммы выплат удвоены в сравнении с 2017 годом, когда регион столкнулся с масштабным паводком, сообщил своем Telegram-канале губернатор Владмир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно новым нормативам, компенсация за частичную утрату имущества составит 100 тыс. рублей, за полную – 200 тыс. Кроме того, до проведения оценки ущерба пострадавшие смогут получить единовременную помощь в размере 20 тыс. рублей. Компенсации будут выплачиваться каждому зарегистрированному в пострадавшем жилье человеку, имеющему право на их получение.

Руководство региона поручило оперативно подготовить соответствующие нормативные акты. Жители, признанные пострадавшими от ЧС в мае 2025 года, получат выплаты уже в увеличенном объеме.

Николай Аксенов