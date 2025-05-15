В Пензе хотят заключить договор на развитие территории жилой застройки за 14 млн

Минград Пензенской области объявил торги на комплексное развитие территории жилой застройки в районе улиц Галетная, Слесарная, Индустриальная, Стрелочная в Первомайском районе облцентра. Информация об этом размещена на портале «ГИС Торги».

В сведениях о лоте указано, что площадь выставленного на торги участка составляет 40 тыс. кв. м — 19 земельных участков. Минимальный объем предусмотренного договором о комплексном развитии территории финансирования работ составляет 13,668 млн руб. На исполнение договора дается 10 лет с момента его подписания.

Прием заявок на участие в торгах начался 5 мая. Конкурс состоится 30 мая.

Нина Шевченко