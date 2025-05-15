В Казани временно ограничат движение по улице Кремлевской из-за фестиваля «НУР»

В связи с проведением международного фестиваля «НУР», который пройдет с 22 по 26 мая, в центре Казани изменится схема движения транспорта. Ограничения затронут улицу Кремлевскую и прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно ограничат движение по Кремлевской из-за фестиваля «НУР»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани временно ограничат движение по Кремлевской из-за фестиваля «НУР»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

С 12:00 22 мая до 05:00 26 мая движение будет полностью перекрыто на участке улицы Кремлевской — от Чернышевского до площади Первого Мая, включая Ивановский Спуск.

Кроме того, с 20:00 23 мая до 05:00 25 мая будет недоступна парковка перед Центральным стадионом и зданием цирка.

Артём Дергунов