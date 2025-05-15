В Пласте назначен новый прокурор

Прокурором Пласта назначен Дамир Даутбаев, ранее работавший заместителем главы надзорного ведомства Южноуральска. Нового руководителя коллективу и представителям органов власти муниципалитета представил прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер 15 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Дамир Даутбаев служит в органах прокуратуры более 21 года. Работал следователем, старшим следователем, старшим помощником прокуратуры Металлургического района Челябинска, заместителем прокурора Брединского района. С мая 2012 года был заместителем прокурора Южноуральска.