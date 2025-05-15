Канавинский мост перекроют в Нижнем Новгороде 17 мая из-за открытия мотосезона

Движение транспорта приостановят на Канавинском мосту и нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода в субботу, 17 мая, из-за открытия мотосезона. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Проезд будет ограничен с 13:00 до 13:30. Мотоколонна отправится с парковки у стадиона «Нижний Новгород», проедет по улице Бетанкура, Волжской набережной, улице Совнаркомовской, Керченской, Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, улице Красная слобода, набережной Гребного канала и остановится на парковке у парка Победы.

Там организаторы подготовили праздничную программу. На открытии мотосезона выступят музыканты и танцоры, пройдет показ мод на военную тематику и показательное выступление школы каратэ.

Елена Ковалева