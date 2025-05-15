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Под Пензой возбуждено дело по факту тяжкого травмирования работника пилорамы

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на пилораме (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 2 апреля текущего года 52-летний мужчина работал на пилораме и травмировал ногу, когда из многопильного станка, за которым он стоял, вылетела срезанная часть доски. Полученную им травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В частности, специалисты устанавливают лицо, допустившее нарушение требований охраны труда.

Павел Фролов

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