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В Оренбурге неизвестные вмешались в работу теплосетей и затопили старое кладбище

Неустановленные лица вмешались в работу теплового оборудования у объездной дороги в Оренбурге. Инцидент произошел в четверг, 15 мая. Об этом сообщает оренбургский филиал «Т Плюс».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Нарушители самовольно открыли вентиль трубопровода, предназначенный для спуска воды из системы теплоснабжения, что привело к подтоплению части старого городского кладбища на улице Авторемонтной»,— говорится в сообщении.

На место выехали специалисты оренбургских теплосетей. Они оперативно локализовали утечку.

Георгий Портнов

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