В Оренбурге неизвестные вмешались в работу теплосетей и затопили старое кладбище
Неустановленные лица вмешались в работу теплового оборудования у объездной дороги в Оренбурге. Инцидент произошел в четверг, 15 мая. Об этом сообщает оренбургский филиал «Т Плюс».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Нарушители самовольно открыли вентиль трубопровода, предназначенный для спуска воды из системы теплоснабжения, что привело к подтоплению части старого городского кладбища на улице Авторемонтной»,— говорится в сообщении.
На место выехали специалисты оренбургских теплосетей. Они оперативно локализовали утечку.