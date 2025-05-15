Филиал поликлиники № 20 на 36 тысяч человек в Казани откроют ко Дню города

В Казани ко Дню города (30 августа) заработает новый филиал городской поликлиники № 20. Учреждение строят в микрорайоне «Весна» Советского района, оно будет обслуживать 36 тыс. человек. Об этом сообщили в мэрии города.

В здании площадью 7,1 тыс. кв. м разместят 17 отделений, в том числе женскую консультацию, центр амбулаторной онкологической помощи, травмпункт, операционный блок и стоматологическое отделение. Поликлиника сможет принимать до 400 человек в смену. В учреждении будут работать 390 сотрудников, включая 140 врачей и более 200 представителей среднего медперсонала.

Филиал откроется по адресу: улица Умырзая. Часть сотрудников переведут из других медицинских учреждений, также в штат планируется привлечение выпускников медвузов и специалистов из других регионов.

В поликлинике установят компьютерный томограф, цифровой рентген, эндоскопическую аппаратуру. Все приборы поступят в августе. Сейчас на стройплощадке работают около 80 человек.

Генподрядчиком выступает ООО СК «Алтын Групп». Дизайн-проект разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект».

В 2020 году ООО «СК Алтын групп» планировало построить в Казани тренировочный футбольный манеж также ко Дню города.

Анар Зейналов