Нефть влилась в переговоры

Нефть обвалилась на фоне новостей о возможной ядерной сделке между США и Ираном. Стоимость барреля марки Brent 15 мая опустилась ниже $64. Падение превышает 3,5%. 14 мая советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что республика готова отказаться от идеи производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана и продолжит его обработку только для гражданских целей. Взамен Тегеран ждет от США немедленной отмены всех санкций. Американский президент Дональд Трамп позитивно отреагировал на это заявление. Он пожелал стать Ирану «великой страной».

Насколько стороны близки к подписанию соглашения? Даже мирная ядерная программа Ирана вызывает критику со стороны американцев. В том числе поэтому сделка может сорваться, считает эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина: «По сути, иранцы повторили публично то, что уже было сказано на переговорах с американцами, в том числе недавно в султанате Оман — это еще один арабский посредник на этих сложнейших переговорах между США и Ираном.

Иранцы готовы сохранить свою мирную ядерную программу. Они на этом настаивают, но согласны отказаться от тех процессов, которые не совсем нужны для исключительно гражданских целей. Но здесь возникает одно очень серьезное препятствие. В Америке есть радикально настроенные влиятельные политики, которые считают, что Иран вообще надо избавить от любой атомной программы. Звучат очень опасные предложения, которые могут вообще сорвать эти переговоры.

Трамп ничего не может сделать за один день, ни снять санкции в отношении Ирана, ни в отношении России. Он опутан по рукам и ногам различными американскими законами. Это касается любого президента США. В этом-то и сложность, что обещаниям Трампа не верят в Тегеране, а в Вашингтоне не совсем доверяют разговорам, которые ведутся в Иране».

Четвертый раунд непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся 11 мая. В МИД Ирана его охарактеризовали как «сложный, но полезный для понимания друг друга». При этом США после этого расширили санкции против республики. Насколько сильно иранская нефть будет влиять на рынок, если Соединенные Штаты снимут ограничения? На этот вопрос ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Если с Ирана будут снимать американские санкции, то, конечно, это позволит им экспортировать больше нефти.

Но на самом деле объемы, которые Иран дополнительно может дать, не столь значительны, тем более в краткосрочной перспективе. То есть скорее это позволит привлечь инвестиции и через год начать увеличивать объемы производства нефти. И то инвесторы придут не сразу, а будут смотреть, насколько устойчива позиция Соединенных Штатов: готовы ли они сохранять заморозку в долгосрочной перспективе, по сути, антииранских санкций. Потому что отказываться от санкций полностью США не будут. Они скорее выдадут генеральную лицензию. Еще один важный момент заключается в том, что Иран, он почти вышел на досанкционные объемы производства. Поэтому на самом деле Тегеран устраивает статус-кво.

Для России и других стран ОПЕК угроза от снятия санкций с Ирана не столь значительна. Хотя опять же и Россия, и другие страны поставят вопрос о том, чтобы внутри ОПЕК+ для Ирана были установлены квоты в этом случае. Потому что сейчас Иран может добывать и экспортировать столько, сколько может физически добыть и найти покупателя на эти объемы. Если вдруг сделка по ядерной программе будет заключена, конечно, некая психологическая реакция рынка будет, и мы увидим небольшое снижение цен на нефть. Но я не думаю, что оно будет продолжительное, потому что опять же и на рынке физической нефти это ничего не меняет».

12 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжает расширять свою ядерную программу, проводит исследования и разработки двойного назначения. Иран возобновил производство урана с 2015 года. В феврале американские СМИ сообщали со ссылкой на разведку, что Тегеран ускоряет разработку ядерного оружия для того, чтобы сдержать агрессию США и их союзников на Ближнем Востоке.

В Иране в свою очередь неоднократно подчеркивали, что в стране действует фетва аятоллы Али Хаменеи, что производство атомного оружия противоречит исламу. В том числе и по этой причине иранская ядерная программа носит мирный характер, заявляли в МИД республики.

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Анна Кулецкая