В Татарстане задержан тольяттинец, совершивший масштабную кражу техники из сетевого магазина

Тольяттинские полицейские в Татарстане задержали подозреваемого в краже техники из находящегося в Автозаводском районе сетевого магазина. Общая сумма похищенного составила более 1 млн 700 тыс. руб. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Местный житель 1997 года рождения действовал нестандартно. Перед закрытием магазина он спрятался за рекламный баннер, дождался, когда работники покинут помещение и похитил семь сотовых телефонов и три ноутбука. Затем он разбил оконное стекло и скрылся.

Часть похищенного из магазина полицейские обнаружили в одной из скупок, после чего установили личн6ость вора, установили его местонахождение и выехали за ним в Татарстан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

Алексей Алексеев