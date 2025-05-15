Жителей Кременной в ЛНР предупредили о замаскированных под грибы минах

Вооруженные силы Украины при отступлении от Кременной в ЛНР применяют в лесополосах мины, замаскированные под грибы. Об этом предупредил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Вячеслава Третьякова Фото: telegram-канал Вячеслава Третьякова

«Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу»,— написал глава округа в Telegram-канале. Он призвал жителей не трогать подобные предметы, так как это может привести к фатальным последствиям.

Также не рекомендуется посещать леса из-за активной фазы боевых действий в округе. О подозрительных предметах или ситуациях необходимо немедленно сообщить местным властям или правоохранительным органам.