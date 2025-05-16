Прикурившая от чаши с Вечным огнем жительница Новосибирска пойдет под суд

Новосибирский облсуд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в отношении местной жительницы. Ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 19 февраля этого года 32-летняя фигурантка дела на Монументе Славы легла в чашу с Вечным огнем и подожгла сигарету от пламени. Как уточнили в областном СУ СКР, нарушительница сфотографировала происходящее на телефон и выложила снимки в Telegram.

Как писал «Ъ-Сибирь», вскоре после инцидента обвиняемая была заключена под стражу на два месяца.

Александра Стрелкова