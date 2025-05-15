В Самарской области суд рассмотрит дело о столкновении катера и теплохода с двумя пострадавшими

Мировому судье судебного участка №19 Красноглинского судебного района Самары направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле прошлого года житель управлял катером марки «Astro 225» с двумя пассажирами на борту в акватории реки Волги в Красноглинском районе вблизи туристической базы «Чайка». Прав на управление маломерным судном у жителя не было.

Судоводитель нарушил правила, он выехал на судовой ход и пересек линию движения теплохода «Валерий Грушин». В результате произошло столкновение катера с теплоходом. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров катера.

Руфия Кутляева