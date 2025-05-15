Кубань оказалась одним из 17 регионов, имеющих проблемы с капремонтом школ

Краснодарский край оказался в числе 17 регионов, не заключивших контракты на капитальный ремонт образовательных учреждений. Как сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в ходе Всероссийского штаба по капремонту и строительству объектов образования, на 33 объекта в указанных регионах контракты так и не были оформлены к установленному сроку — 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Часть процедур, по его словам, находится на стадии подписания, по другим — конкурсная документация размещена с опозданием. Однако по ряду объектов конкурсные процедуры до сих пор не объявлены. В список регионов с наибольшим отставанием вошли Томская, Тамбовская, Липецкая области, Ставропольский и Краснодарский края, а также Ненецкий автономный округ.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что, несмотря на сокращение объема федерального финансирования, все запланированные объекты будут реализованы за счет региональных бюджетов. В качестве новой планки установлен срок завершения контрактной кампании — конец мая.

Вячеслав Рыжков