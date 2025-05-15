Прокуратура выступила против повышения стоимости платной парковки в Перми

Краевая прокуратура направила отрицательное заключение на проект постановления администрации Перми, предусматривающего увеличение с 1 июля 2025 года размера платы за пользование парковками общего пользования местного значения города Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В надзорном органе напомнили, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета размера платы за пользование платными парковками переданы правительству Пермского края. Краевые же власти соответствующий нормативный акт не принимали. Поэтому прокуратура считает, что используемая мэрией при расчете размера платы методика, утвержденная гордумой, применению не подлежит.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии, указано, что в зоне действия платных парковок 101 с указанной даты будет действовать тариф в 30 руб.\час. Сейчас он составляет 20 руб.\ в час. Таким образом, стоимость парковки вырастет на 50%. На плоскостных парковках (зона 201 и 302) плата также вырастет с 20 до 30 руб.

Платные парковки в Перми работают с 2016 года. В 2024 году объем поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками составил 241 млн руб., а штрафы за неоплату парковки - 168 млн руб. Общий объем поступлений составил 409 млн руб. За неоплату парковки в Перми предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее.