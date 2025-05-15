Эксперты: российским брендам сложно в полной мере заменить западные марки

Российские ритейлеры не могут в полной мере заменить ушедшие из страны розничные сети, поскольку локальным компаниям сложно открывать большое число магазинов из-за текущей высокой ключевой ставки ЦБ. Об этом в рамках проходящего в Сочи форума коммерческой недвижимости MALLPIC рассказала Мария Кочйигит, гендиректор Nhood — компании, занимающейся управлением торговыми объектами в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, по ее словам, также падает динамика посещения российских торговых центров. За январь—апрель 2025 года этот показатель сократился на 4,2% год к году, а за последние пять лет — на 25%, сообщила госпожа Кочйигит со ссылкой на данные Focus Technologies. Такая ситуация также не способствует развитию офлайн-магазинов.

По итогам 2024 года офлайн-магазины общего профиля потеряли 145,8 млрд руб., сообщил на одной из сессий MALLPIC управляющий партнер консалтинговой компании RRG Денис Колокольников, ссылаясь на данные совместного исследования Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбера». Среди отдельных форматов розничной торговли в офлайн-сегменте серьезное падение совокупной выручки по итогам прошлого года было зафиксировано у гипермаркетов — 135,3 млрд руб. У супермаркетов падение составило 51,1 млрд руб.

Халиль Аминов