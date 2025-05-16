Центр поддержки экспорта приглашает пермские компании на деловые переговоры с компаниями из Беларуси и Казахстана

Пермские компании смогут установить деловые контакты с партнёрами из Беларуси и Казахстана в рамках форума «Дни пермского бизнеса». Серия B2B-встреч с зарубежными предприятиями состоится 22 мая в выставочном центре «PermExpo» (ш. Космонавтов, 55а)

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Целью переговоров является создание платформы для обмена опытом, налаживания прямого диалога и заключения взаимовыгодных контрактов между пермскими и иностранными компаниями.

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В переговорах примут участие дистрибьюторы продуктов питания, товаров народного потребления, промышленной и бытовой химии, сельскохозяйственной продукции, мебельной продукции, а также компании лесопромышленной и строительной отраслей. Полный список участников и регистрационную форму можно найти на официальном сайте Центра поддержки экспорта: perm-export.ru/revers.

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Переговоры будут проходить в формате индивидуальных встреч. Такой подход обеспечит продуктивный диалог, позволяя сторонам детально обсудить разнообразные аспекты сотрудничества: ассортимент и особенности продукции, условия и сроки поставок, а также вопросы логистики и транспортировки.

Встречи организованы региональным Центром поддержки экспорта при поддержке правительства Пермского края в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обратиться за поддержкой в Центр могут как действующие, так и начинающие экспортеры.

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»