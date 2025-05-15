Стримера в Сочи арестовали за трансляцию татуировки с запрещенной символикой

Адлерский районный суд признал виновным Романа Нилова в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и назначил ему административный арест сроком на 15 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии суда, молодой человек прибыл в Сочи из Тульской области вместе с приятелями, с которыми снимал интернет-трансляции в арендованной квартире. Во время одного из эфиров в кадре оказалась татуировка фигуранта, визуально напоминающая свастику.

Подсудимый признал вину и заявил о намерении изменить изображение. Суд учел признание и раскаяние при вынесении решения. По другому участнику трансляции, в отношении которого был составлен протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения), материал в суд пока не поступал.

Вячеслав Рыжков