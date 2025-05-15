Жителя Балакова отправили в колонию за мошенничество на 4 млн рублей

Суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Балакова Саратовской области по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, летом 2022 года потерпевший передал фигуранту в собственность автомобиль стоимостью свыше 1 млн руб. и сумму в размере 3 млн руб. 36-летний житель Балакова убедил того, что ему необходимо досрочно погасить платежи по договору лизинга.

При этом фигурант не выполнил взятые на себя обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. По решению суда мужчина получил два года и семь месяцев исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов