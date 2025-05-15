В Кисловодске отреставрировали 1,3 тысячи надгробий на военных захоронениях
В Кисловодске завершена реставрация надгробных сооружений на воинских захоронениях мемориального комплекса Воинская Слава. Обновлено примерно 1,3 тыс. надгробий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
«В ходе ремонтных работ был произведен демонтаж устаревших памятников с последующей установкой новых надгробных плит с гравированными табличками»,— пояснил мэр.
По словам градоначальника, сотрудники санаторно-курортного комплекса в рамках городской экологической программы «Чисто Кисловодск» провели благоустройство окружающей территории. Работы включали уборку и озеленение участка, где высадили свыше 5 тыс. цветов.