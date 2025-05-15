В Кисловодске отреставрировали 1,3 тысячи надгробий на военных захоронениях

В Кисловодске завершена реставрация надгробных сооружений на воинских захоронениях мемориального комплекса Воинская Слава. Обновлено примерно 1,3 тыс. надгробий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В ходе ремонтных работ был произведен демонтаж устаревших памятников с последующей установкой новых надгробных плит с гравированными табличками»,— пояснил мэр.

По словам градоначальника, сотрудники санаторно-курортного комплекса в рамках городской экологической программы «Чисто Кисловодск» провели благоустройство окружающей территории. Работы включали уборку и озеленение участка, где высадили свыше 5 тыс. цветов.

Николай Аксенов