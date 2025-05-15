Мишустин: подготовлена концепция развития наставничества в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство завершило работу над концепцией развития наставничества. По его словам, уже сформированы план мероприятий и механизмы его реализации. В частности, к наставничеству планируется привлекать участников боевых действий и представителей религиозных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях — особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах... От совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит судьба нашей Родины»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о создании реестра наставников для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Реестр будет создан на базе информационной системы «Добро.РФ» и ГИС «Профилактика» (последняя будет содержать сведения о несовершеннолетних правонарушителях). Решение о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ноябре прошлого года президент подписал поправки к Трудовому кодексу — они ввели в законодательство понятие наставничества и определили необходимость доплаты наставникам за их работу.

Полина Мотызлевская