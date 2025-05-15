На Урале председателя сельской думы отправили в отставку за сокрытие бизнеса

В Свердловской области досрочно прекращены полномочия председателя думы Слободо-Туринского сельского поселения Александра Кукарских по требованию прокуратуры. Были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Проверка установила, что депутат, занимая должность председателя думы, руководил коммерческой организацией, занимающейся охотничьим хозяйством. Кроме того, он был начальником Слободо-Туринского газового участка «Газовые сети». Несмотря на то, что депутат официально снял с себя полномочия генерального директора и вышел из состава учредителей организации, было установлено, что он фактически продолжал управлять ею и извлекать доход, не отраженный в декларации о доходах за 2023 год.

Прокуратура внесла представление в думу, по результатам рассмотрения которого полномочия председателя думы были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Полина Щуцкая