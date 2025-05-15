«Называть бесцветные бриллианты хорошим вложением странно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему лучше вкладывать деньги в бриллианты редких цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: argylepinkdiamonds Фото: argylepinkdiamonds

В мире бриллиантов сегодня мало места для оптимизма. Я думаю, многие, имеющие отношение к алмазному или ювелирному бизнесу, а также различного рода инвестициям, это знают. Связывают кризис с разными причинами — от лабораторно-выращенных алмазов до различных санкций, которые в последние годы появились в мире. Так или иначе, назвать бесцветные бриллианты сейчас хорошим вложением денег было бы странным, несмотря на то, что даже гиганты вроде АЛРОСА почему-то проводят мероприятия именно с таким девизом — советуют инвестировать в бриллианты. Но оставим это на их совести.

Тем не менее есть и, правда, те бриллианты, в которые инвестировать можно, и в которые продолжают инвестировать клиенты. Я говорю о бриллиантах редких цветов. Именно им посвятил статья в своем свежем выпуске профессиональный журнал JNA, рассказывая о том, что их продолжают покупать богатые китайские клиенты, а они — очень важный покупатель на современном рынке.

Как рассказывает в статье Шэрон Квок, эксперты даже прогнозируют рост данного сегмента рынка. При этом они замечают, что покупают китайцы не только в Азии, но и в Европе, и США. А еще, кроме бриллиантов редких цветов, уверенный спрос есть и на желтые бриллианты весом более 10 карат. Цвет тут не такой редкий, как зеленый или красный, но камень становится редким при определенной интенсивности этого желтого цвета и переваливании за определенный вес. Тут, правда, стоит отметить, что с ценой у желтых бриллиантов все не так радостно для продавцов — она снижается.

Как отмечает один из экспертов в статье, большой популярностью у китайских клиентов пользуются розовые бриллианты. И не просто розовые, а именно бренда Argyle, знаменитого месторождения, добыча на котором уже закрыта. Именно последнее сделало их желанными у китайцев. Потому что они прекрасно понимают, что если производство остановлено, если новые бриллианты Argyle попадать на рынок не будут, то ценность существующих, оставшихся на рынке, будет как минимум сохраняться, а скорее всего, увеличиваться.