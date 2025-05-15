Астраханский СК возбудил дело по факту тяжкого травмирования газовика на работе
В Астраханской области возбуждено уголовное дело из-за нарушения охраны труда, что привело к тяжким травмам сотрудника газоперерабатывающей компании (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в Приволжском межрайонном следственном отделе СУ СК России по региону.
Инцидент произошел во время ремонта котла, когда работники очищали его от серного застоя с помощью гидроинструмента. Один из сотрудников, передвигаясь в условиях плохой видимости и высокого шума, провалился в дренажную систему с горячей смесью, что привело к ожогам обеих ног.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование продолжается.