С начала года объем переработки мяса на Кубани вырос почти на 19%

Объем переработки и консервирования мяса в Краснодарском крае по итогам первого квартала 2025 года составил 5,2 млрд руб., увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные приводит РБК Краснодар со ссылкой на региональное министерство перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

При этом производство продукции из мяса убойных животных и птицы сократилось на 16,8%, составив 9,3 млрд руб. Производство мяса и мясопродуктов, напротив, продемонстрировало рост на 14,7%, достигнув 17,2 млрд руб., выпуск консервированной продукции из мяса птицы увеличился на 1,4% — до 2,6 млрд руб.

На начало 2025 года в хозяйствах всех категорий в регионе насчитывалось свыше 550 тыс. голов крупного рогатого скота, из них коров — 208,7 тыс., свиней — 600,4 тыс., овец и коз — 222 тыс., поголовье птицы — 22,1 млн. Основным ограничением для дальнейшего наращивания объемов переработки, по данным министерства, остается дефицит ското- и мясосырья, производимого в регионе: до 50% сырья поступает из других субъектов РФ.

По словам генерального директора Сочинского мясокомбината Рамиля Нигмадзянова, ситуация с сырьем по свинине и птице стабильная — край обеспечивает себя самостоятельно. Закупки говядины осуществляются в Калмыкии, Воронеже и Ростовской области. Угроза дефицита, по его мнению, отсутствует.

При этом за последний год отмечен рост цен: свинина в отдельных сегментах подорожала на 30%, мясо птицы — на 20%, говядина — на 10%. Среди причин — рост стоимости импортных технологий и ингредиентов, валютные колебания, а также удорожание заимствований в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

В качестве меры по стабилизации закупочных цен господин Нигмадзянов предлагает развитие собственного сырьевого производства. На предприятии рассматривается запуск фермы по откорму бычков с фокусом на премиальный сегмент и производство мраморной говядины. Проект находится на этапе проработки, специалисты анализируют технологии, логистику и объемы необходимых инвестиций.

Вячеслав Рыжков