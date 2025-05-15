«Ворам потребовалось около трех минут, чтобы украсть "румынское золото"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как артефакты Древней Дакии не пережили гастроли в нидерландский Музей Drents в Ассене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radu Oltean / Wikipedia. org Фото: Radu Oltean / Wikipedia. org

В начале января нынешнего года в нидерландском городке Ассен — административном центре провинции Дренте почти на самой границе с Германией — произошло дерзкое преступление. Был ограблен Музей Drents, и украдена коллекция артефактов румынского происхождения. Музей исторический, в нем хранится множество древних предметов, например, древнейшее известное в мировой истории каноэ из Пессе, возраст которого датируется между 8200 и 7600 годами до н. э. В июле 2024 в Музей Drents прибыло «румынское золото», это несколько артефактов, относящихся к Древней Дакии, которая располагалась на территории современной Румынии. Золото из Национального исторического музея Румынии находилось в нидерландском музее на правах аренды и было застраховано на €30 млн. Среди украденных артефактов были золотой шлем Коцофенешти и три золотых браслета.

Объект, найденный в 1926 году около румынской деревни Пояна-Коцофенешть сыном пастуха, представляет собой парадный гето-дакийский шлем, изготовленный из электрума (природного сплава золота, серебра и меди) и датируемый второй половиной V века до н. э. Сохранился он очень хорошо, нет только верхней части тульи. Шлем украшен большими заклепками в верхней части и двумя очень большими апотропеическими глазами на лбу, то есть отводящими порчу. Впервые шлем покинул пределы Румынии в 2021 году, когда побывал на выставке в Мадриде. Из испанской столицы он вернулся успешно, а вот путешествия в нидерландскую глушь не выдержал.

В Ассене примерно в 3:45 утра три человека в капюшонах ворвались в здание музея, использовав взрывчатку, чтобы открыть дверь. Ворам потребовалось около трех минут, чтобы украсть румынские предметы и сбежать из музея. Первых подозреваемых арестовали еще 29 января. Трое до сих пор под стражей. Еще четверо под следствием. А вот украденное пока так и не нашли. Многие, особенно в Румынии, боялись, что предметы попросту переплавят, потому что продать такую знаменитость довольно сложно. Сейчас голландские власти уверены, что сокровища пока живы, просто где-то спрятаны. Между прочим, все подозреваемые местные уроженцы.

Дмитрий Буткевич