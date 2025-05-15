Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о взлетах и падениях легендарного советского вратаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В футболе сложно быть любимцем публики. Здесь всегда есть болельщики других клубов, которые вряд ли будут питать к звездам соперника теплые чувства. И все-таки в истории футбола были игроки, которым удалось стать кумиром практически для всех. Один из них — вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Им восхищались как в нашей стране, так и за границей.

Президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу после победы сборной СССР на чемпионате Европы в 1960 году предлагал Яшину чистый чек, чтобы тот сам вписал туда любую сумму. Однажды Яшин так впечатлил своей игрой французских болельщиков, что те вынесли его на руках со стадиона «Велодром» в Марселе. Правда, нужно сказать, что момент, когда Яшина ненавидели, тоже был. После чемпионата мира в 1962-м тогда уже звездный вратарь в четвертьфинале пропустил два мяча после дальних ударов в матче с Чили. Наша сборная вылетела, и Яшина сделали крайним. А так как от любви до ненависти расстояние не очень длинное, то Льву Ивановичу пришлось непросто — и стекла били, и угрожали.

Но спустя год его позвали играть за сборную мира, которая встречалась с Англией. В том матче Яшин отработал один тайм и не пропустил. После чего народная любовь вернулась, чтобы остаться уже навсегда. А уж когда голкипер получил «Золотой мяч», с ума от гордости сошли даже те, кто его недавно травил. Кстати, этой награды до сих пор не удостоился ни один вратарь мира. И как-то все забывают, что до получения «Золотого мяча» Яшин претендовал на него шесть раз. Не просто так сейчас премия лучшему вратарю года в мире носит имя легендарного голкипера СССР. Кстати, спортивные журналисты того времени уверяют, что Лев Яшин по популярности не уступал Юрию Гагарину. Что тут добавишь?

Владимир Осипов