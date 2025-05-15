Кремль: Путин на совещании сформулировал переговорную позицию делегации РФ

Президент России Владимир Путин на совещании 14 мая с членами стамбульской делегации сформулировал переговорную позицию РФ по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«С учетом докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Путин накануне утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский, как и на встрече в 2022 году.

В совещании помимо членов российской переговорной группы приняли участие глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Лусине Баласян