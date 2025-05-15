Оператор Кунгурской ледяной пещеры сообщил о ее закрытии

ООО «Сталагмит-Экскурс» сообщило, что с 20 мая текущего года Кунгурская ледяная пещера прекращает свою деятельность на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Кунгурской ледяной пещеры в соцсети. Фото: страница Кунгурской ледяной пещеры в соцсети.

Как следует из сообщения, это связано решением российского агентства по недропользованию о прекращении права общества на пользование недрами, которое предусматривает организацию экскурсионной деятельности на объекте.

Напомним, соответствующее решение было принято комиссией Роснедр 15 мая. Причиной этого послужили сообщения о нарушении оператором природоохранного законодательства, которые не были устранены.