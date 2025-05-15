Эксперт: из-за весенних холодов купальный сезон на Кубани стартует позже

Холодная весна, отмеченная чередой арктических фронтов, не позволила Черному морю у берегов Кубани прогреться до комфортной температуры — сейчас она не превышает 15 градусов. По оценке члена экологического совета при главе Сочи Юлии Набережной, вода в акватории традиционно прогревается при отсутствии волнения, но в этом году из-за погодных отклонений сезон купания стартует позже обычного, пишет «"КП"-Кубань» Комфортная температура +22 градуса, рекомендованная для купания детей, ожидается не ранее середины июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам эксперта, нестабильная весенняя динамика способна трансформироваться в продолжительное и знойное лето с температурными пиками уже в июне. При этом, как отмечает эксперт, стоит ожидать засушливой и душной погоды, а также локальных ливней и залповых осадков. Основной пик жары придется на первый летний месяц. Июль обещает быть относительно комфортным, с температурой воды до +23 градуса. Вторая половина августа будет отмечена жарой и дождями, а бархатный сезон, по оценкам госпожи Набережной, должен сохраниться.

В долгосрочной перспективе, по ее словам, возможны климатические сдвиги, в том числе в сторону похолодания, что обсуждается среди научного сообщества. Она напомнила, что 30 лет назад купальный сезон на Кубани начинался уже в мае. При этом эколог подчеркивает, что температурные аномалии объясняются наложением климатических и локальных циклов.

Сезон погодной нестабильности продолжится: штормы и смерчи останутся характерным явлением региона, особенно начиная с июля. Своевременное информирование МЧС, по мнению Набережной, позволяет наблюдать за природной динамикой без риска. Она также отметила, что в 2026 году можно ожидать более раннего старта курортного сезона.

Вячеслав Рыжков