Ставрополье вошло в список регионов оказавшихся без контрактов на капремонт школ

Ставропольский край вошел в список 17 регионов России, не заключивших контракты по капитальному ремонту образовательных учреждений. Всего не оформлены документы по 33 объектам, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Контракты должны были быть подписаны до 20 марта 2025 года. По некоторым объектам документы находятся на финальной стадии оформления, по другим — тендерная документация размещена с задержкой, а часть школ ещё даже не вышла на этап конкурсных процедур.»,— заявил Владимир Якушев.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что, несмотря на уменьшение бюджетного финансирования, все запланированные объекты будут завершены за счет региональных средств. Он предложил установить крайний срок для завершения контрактной кампании — конец мая.

Николай Аксенов