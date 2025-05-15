Вступившего в террористическую организацию россиянина приговорили к 13 годам

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Электростали Сергею Веселову, вступившему в «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Мужчине дали 13 лет лишения свободы. Его обвинили в том, что он сделал надпись на остановке транспорта в Электростали, осуждающую СВО и дискредитирующую российскую армию, передает «РИА Новости».

Три года Сергей Веселов будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, в течение трех лет подсудимому запрещается администрировать страницы в интернете. Он обвинен по статьям об участии в террористической организации, распространении фейков об армии России и вандализме.

Сергей Веселов частично признал вину. Он не стал отрицать участие в террористической организации, но заявил, что не был ее активным участником и никого в нее не привлекал. Обвинение в распространении фейков о ВС РФ мужчина отверг. Он подчеркнул, что сделал надпись не на остановке, а на информационном стенде. В ходе допроса в суде Сергей Веселов сказал, что искренне раскаивается.

По версии следствия, мужчина 1997 года рождения вступил в Telegram-канал террористической организации в декабре 2023 года. Затем он вышел на связь с куратором и стал обеспечивать деятельность «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Надпись на остановке Веселов нанес по заданию куратора, говорится в заключении суда.