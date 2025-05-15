В 2028 году в Краснодаре построят развязку на Тихорецкой-Володарского

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Тихорецкой и Володарского в Краснодаре обойдется бюджету в 4,4 млрд руб. и завершится весной 2028 года. Информация о тендере размещена на портале государственных закупок. Прием заявок от подрядчиков завершится 30 мая текущего года, победителя определят 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предполагает поэтапную реализацию в 13 стадий. Первый этап охватывает период от заключения контракта до 2 декабря 2025 года. Последний этап строительства намечен на период с 7 декабря 2027 года по 17 апреля 2028 года. В рамках работ планируется возведение двух путепроводов, с временным ограничением скоростного режима на участке ради обеспечения безопасности.

Инициатива реализуется в рамках программы комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара. Всего в программу включены 27 объектов с общим бюджетом 151,3 млрд руб. Объем финансирования на 2025 год составляет 3,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков