В Нижегородской области спрос на посуточную аренду домов в апреле вырос на 154%

В апреле 2025 года Нижегородская область заняла 11 место среди российских регионов по числу посуточных бронирований квартир. Спрос в этом сегменте вырос на 46%, предложение — на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В сегменте посуточной аренды загородных домов общее число запросов на бронирование выросло более чем в 2,5 раза или на 154%. При этом количество предложений увеличилось на 28%.

Средняя цена за ночь в такой квартире составляет 3,5 тыс. руб., в доме — 9,3 тыс. руб.

В целом по России спрос на посуточную аренду квартир вырос по итогам апреля на 38%, предложение — на 27%. В ситуации с загородными домами спрос на краткосрочную аренду увеличивался на 87%, предложение на 33%.

Андрей Репин