Алаудинов: большинство пленных ВСУ погибли из-за атак сослуживцев

Большая часть военнослужащих украинской армии, сдавшихся в плен, погибли при попытке российских военных эвакуировать их с линии фронта. Это происходило из-за атак ВСУ, рассказал командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«То есть взять в плен украинских бойцов было, наверное, не столь тяжело, как их непосредственно вывести с передовой в наш тыл. Потому что большая часть тех бойцов, которые сдались, они были убиты своими же собратьями»,— сказал господин Алаудинов «РИА Новости».

По словам господина Алаудинова, у солдат ВСУ есть задача уничтожить военных, которые сдались в плен или планировали это сделать. Он привел в пример отряд «Каштан», который взял в плен около десяти солдат украинской армии. При попытке вывезти их с передовой ВСУ нанесли по отряду удары FPV-дронами и артиллерией. В результате, по словам господина Алаудинова, выжил лишь один пленный боец ВСУ.

Екатерина Отрашкевич