16-летнего ижевчанина арестовали по делу о поддержке движения шутингов в школах

16-летнего ижевчанина арестовали по обвинению в публикации сообщений в Telegram о признании и поддержке идеологии движения «Колумбайн» (признано в РФ террористической организацией и запрещено), сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов региона. Подростку вменяют публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ст. 205.2, ст. 280 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в феврале-апреле фигурант разместил в мессенджере сообщения, в которых признавал массовые убийства в учебных заведениях «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», поддерживал террористическую идеологию шутингов, а также призывал к насилию над цыганами и евреями.

Решение заключить обвиняемого под стражу принял Индустриальный райсуд Ижевска. Его арестовали на два месяца, до 16 июня. Фигурант, его законный представитель и защитники возражали против ходатайства следователя. 29 апреля Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката фигуранта и оставил меру пресечения без изменений.