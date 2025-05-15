Мособлдума приняла закон о штрафе 5 тыс. рублей за неудаление борщевика

Мособлдума приняла закон о фиксированном размере штрафа за неудаление с земельных участков борщевика. Теперь он составляет 5 тыс. руб. Сейчас в Московской области действует дифференцированный штраф для физлиц от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования закона.

Поправки к региональному КоАП внесли на рассмотрение 7 мая. В пояснительной записке к проекту говорилось, что действующая санкция является «недостаточно эффективной» мерой, так как она несоразмерна стоимости затрат на борьбу с борщевиком.

В записке также приводилась статистика: в 2024 году общая площадь поражения борщевиком в Московской области составила 85 тыс. га (1,9% территории региона). Из них 55,9 тыс. га — участки, находящиеся в частной собственности, и лишь 21,4 тыс. га — земли, находящиеся в муниципальной собственности.

Полина Мотызлевская