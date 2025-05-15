Отчий дом моды

В XIX веке Лондон с гордостью аристократа носил титул столицы мужской моды. Париж стал столицей моды женской, причем по иронии судьбы благодаря англичанину Чарльзу Фредерику Уорту (1825–1895): первому кутюрье, человеку, создавшему haute couture, а вместе с ней и парижский миф, на котором по сей день процветают французские модные дома.

Выставка «Уорт. Изобретение высокой моды» в Petit Palais — событие эпохальное. Это подробнейший и очень элегантный рассказ о модной империи Worth, сотни архивных документов, восемь десятков нарядов, съехавшихся со всего мира — из Philadelphia Museum of Art, музеев Метрополитен, Виктории и Альберта, палаццо Питти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эмиль Фриан, Чарльз Фредерик Уорт, 1893 год Надар, Чарльз Фредерик Уорт, 1892 год Андре и Кэролайн Уорт Следующая фотография 1 / 3 Эмиль Фриан, Чарльз Фредерик Уорт, 1893 год Надар, Чарльз Фредерик Уорт, 1892 год Андре и Кэролайн Уорт

Начинается она с истории самого Чарльза Фредерика Уорта. С парадных портретов в полный рост смотрит дородный мужчина с одутловатым лицом и пышными усами. Его можно было бы принять за кондитера, если бы не безупречный облик: изысканный головной убор, из-под которого пушатся бакенбарды, элегантно повязанный шейный платок, строгий костюм и трость — все в нем выдает утонченного эстета.

Ровней своим титулованным клиентам он не был. Как бы ни почитали его при французском дворе, Уорт по социальному статусу оставался торговцем. Что не мешало ему в собственном поместье в Сюрене и в hotel particulier в Нейи-сюр-Сен (оба адреса — престижные по сей день столичные предместья) жить с императорским размахом. В богатых интерьерах кутюрье устраивал званые ужины и балы, среди гостей — верная поклонница его таланта, принцесса де Меттерних, герцогиня Колонна, она же — скульпторша Марчелло и писатель Гонкур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жан Беро, «Bечер» Луиза Бреслау, Мадлен Картрайт Эдуард Деба-Понсан, Графиня Эдмон Рекопе Жан-Луи Форен, «Буфетчик» Луи Беро, «Лестница в опере» Хэй Райтсон, Андре Жозефина Антонио Де Ла Гандара, Ида Рубинштейн Вечернее платье, удлененное сзади Следующая фотография 1 / 8 Жан Беро, «Bечер» Луиза Бреслау, Мадлен Картрайт Эдуард Деба-Понсан, Графиня Эдмон Рекопе Жан-Луи Форен, «Буфетчик» Луи Беро, «Лестница в опере» Хэй Райтсон, Андре Жозефина Антонио Де Ла Гандара, Ида Рубинштейн Вечернее платье, удлененное сзади

Любопытно рассматривать карточки, на которых жена-красавица Мари и двое сыновей — Жан-Филипп и Гастон, его подрастающие партнеры по бизнесу, позируют фотографу в роликовых коньках перед заездом-прогулкой по имению. На королевский манер был выполнен у Уорта и собственный герб — рукавица, держащая орлиный коготь, в сопровождении девиза «Добиться и удержать».

Добился он всего сам и решительно. После финансового краха отца 11- летнего мальчика из английского графства Линкольншир отправили учеником к типографу. Там он взвыл от скуки и поступил продавцом в галантерейную лавку. Ткани, а также пышно декорированные портреты старых мастеров, которые он часами рассматривал в Национальной галерее, завораживали. В 1845 году из Лондона он направился в Париж — без денег, за мечтой. Возможна ли высокая мода без красивой истории успеха и яркой личности? Конечно, нет. Это Уорт понял еще до того, как основал свой дом, и ковал личный бренд с первых шагов карьеры. Сперва устроился продавцом в непростой магазин Gagelin. Он славился своими изысканными шелковыми лионскими тканями, индийским кашемиром, уникальными вышивками и самым богатым и роскошным текстилем. Затем начал деятельно использовать ткани и создавать собственные эскизы, благо художественная насмотренность у него была отменная. За шлейф для придворного платья в 1855 году Gagelin получил высшую награду на Всемирной выставке.

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К тому моменту предприимчивый портной уже женился на Мари-Огюстин Верне — молодой француженке, которая, как скажет потом их сын, «была сперва вдохновительницей отца, а потом — лицом и славой нашего бутика». После ее выходов в Оперу или прогулок в Булонском лесу весь высший свет желал контакт портного. Свой магазин Уорт откроет в 1858 году вместе с партнером — шведом Отто Густавом Бобергом — в особняке по адресу 7, rue de la Paix. Это был первый «модный дом» в современном понимании. В нем царила атмосфера частных апартаментов и — главное —шитье от-кутюр. До него женщины приходили со своей тканью к портнихе (мужчины женской модой практически не занимались), и вместе они что-то придумывали. В доме Worth & Bobergh был кардинально иной подход. Уорт все подбирал сам — и ткани, и модель, и образ, включая аксессуары.

Спустя 12 лет сотрудничества тандем Уорта и Боберга подошел к концу. Worth & Bobergh становится Worth, и точка.

Его клиентки — женщины с самыми громкими именами и титулами, представительницы королевских и императорских дворов Франции, Испании, Португалии, России, Австрии, Германии, Швеции, Италии, Японии — деньги не считали. История хранит анекдоты о чемоданах с наличными, выписанных на имя Уорта, а от кого — поди разбери. Дороговизна кутюрного платья — еще один миф, что живет до сих пор. В 1867 году американка Мириам Сквайер появилась в роскошном пурпурном платье, цена которого, как шептались в свете, составила не меньше тогдашних $20 тыс. «Платье не может быть таким дорогим, но отделка может увеличить его стоимость до бесконечности,— приводятся на выставке слова Уорта из интервью 1890-х годов.— Несколько лет назад одна перуанская дама заплатила нам $24 000, но только кружева в нем стоили $23 600».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вестник хорошего тона», выпуск 2, иллюстрация VIII: «Между собакой и волком, городское платье Ворта», 1912 год. Музей изящных искусств города Парижа

«Вестник хорошего тона», выпуск 2, иллюстрация VIII: «Между собакой и волком, городское платье Ворта», 1912 год. Музей изящных искусств города Парижа



Клиентками Worth были преимущественно иностранки, поэтому, когда Вторая империя рухнула, модная империя устояла. Платья от Уорта стали символами статуса и богатства. Причислять себя к этому кругу избранных желали и красавица-принцесса Сиси, и блистательная итальянка Франка Флорио, и влиятельная американка леди Керзон, и графиня Греффюль, вдохновившая Марселя Пруста на создание романической героини де Германт. Ее легендарное платье с лилиями из черного шелкового бархата, в котором она запечатлена на всех фотографиях того времени, занимает центральное место в выставочной галерее. Рядом — отреставрированный к выставке плащ-накидка, сшитый из парадного бухарского халата и подаренный графине Греффюль императором Николаем II. Этот ослепляющий красотой зал могли бы дополнить наряды великой княгини Марии Александровны, сестры императора Александра II — большой поклонницы дома Worth. Рассказывают, что за один парижский вояж она размещала заказ на сто платьев!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Надар, графиня Греффуль Платье графини Греффуль Платье графини Греффуль Вечерний плащ Вечерний плащ Вечерний плащ Платье, которое графиня Греффюль надевала на свадьбу своей дочери Платье Франки Флорио, 1902 год Платье леди Крузон, 1903 год Следующая фотография 1 / 9 Надар, графиня Греффуль Платье графини Греффуль Платье графини Греффуль Вечерний плащ Вечерний плащ Вечерний плащ Платье, которое графиня Греффюль надевала на свадьбу своей дочери Платье Франки Флорио, 1902 год Платье леди Крузон, 1903 год

Каждое платье к выставке готовили реставраторы и специалисты по текстилю. Чтобы водрузить исторические наряды на манекены, требовалось участие нескольких человек — настолько деликатна эта работа, где малейшее неосторожное движение может привести к непоправимым потерям. Особенно хрупок шелк XIX века — дорогущий материал, который эстет Уорт ценил выше других. Каждый их выход из запасников может оказаться последним. После месяцев «выставочного стояния» им потребуется как минимум три-четыре года в горизонтальном положении. Неизвестно, смогут ли они когда-нибудь вновь предстать перед публикой. «Сейчас или, возможно, уже никогда»,— осторожно заметила куратор выставки Марин Кисьель во время пресс-показа. Сейчас — это до 7 сентября текущего года.

Мария Сидельникова