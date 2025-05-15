Начальника управления муниципального заказа в Дзержинске обвинили в коррупции

Уголовное дело о превышении полномочий по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбудили на замдиректора департамента экономразвития — начальника управления муниципального заказа администрации Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ 15 мая 2025 года.

Дело расследует СУ СКР. По версии следствия, в 2023 году чиновник сообщил представителю дружественной коммерческой организации сведения о сумме поданной заявки во время аукциона на демонтаж опор вдоль автодорог города. Это привело к необоснованной победе организации в муниципальной закупке.

Фигуранта задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По информации с сайта мэрии Дзержинска, сейчас должность замдиректора департамента экономразвития — начальника управления муниципального заказа занимает Владимир Чувашов.

Галина Шамберина