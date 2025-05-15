Китайская Baidu запустит в Европе беспилотные такси

По данным телеканала CNBC, китайская технологическая компания Baidu планирует расширить операции своего сервиса беспилотных такси Apollo Go на Европу уже в этом году. Для этого Baidu зарегистрирует в Швейцарии юридическое лицо и запустит беспилотные такси в этой стране и в Турции. Дальнейшее расширение операций Apollo Go в Европе будет зависеть от первых результатов деятельности в Швейцарии и Турции, реакции со стороны общественности и властей. Сама компания никак не комментирует сообщения об этих планах.

В настоящее время беспилотники Apollo Go курсируют в Пекине и других городах Китая. В Гонконге поездки совершаются в тестовом режиме. В марте компания объявила о планах вывести свои такси в Дубай и Абу-Даби.

Евгений Хвостик