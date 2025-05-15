Жительницу Аксая приговорили к штрафу за покупку средств для вскрытия замков

В Ростовской области вынесли приговор жительнице Аксая, которую обвиняли по ст.138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что подсудимая купила специальные технические средства для вскрытия замков в одном из иностранных Интернет-магазинов. Решением Аксайского районного суда фигурантка признана виновной, в наказание ей назначен в 30 тыс. руб. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Константин Соловьев