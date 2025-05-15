Литовский завод Achema остановит выпуск аммиака из-за цен на газ

Литовский завод азотных удобрений Achema с 17 мая на несколько месяцев приостановит производство аммиака. Achema Group, в котрую входит завод, приняла это решение еще в марте. Причиной стали «резкие колебания» цен на природный газ в Европе и приток на рынок дешевой продукции из третьих стран, сообщает местный портал LRT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: achema.lt Фото: achema.lt

Achema намерена возобновить производство аммиака в третьем квартале 2025 года. Гендиректор Achema Аудроне Куските заявил, что европейский сектор производства удобрений сталкивается с серьезными вызовами. Он объяснил это тем, что у производителей из третьих стран есть преимущества — в частности, доступ к дешевому природному газу. Также они не обязаны соблюдать строгие экологические требования и платить за разрешения на выбросы.

По данным компании, в начале года цена на газ выросла более чем вдвое по сравнению со средним показателем за 2024 год. На газ приходится около 70% себестоимости производства азотных удобрений. Как уточнил господин Куските, крупные европейские производители сокращают производство аммиака и переходят на его импорт. Он вырос уже в несколько раз, поскольку европейский рынок привлекателен как для африканских, так и для российских производителей.

О ситуации на рынке удобрений — в материале «Ъ» «Азот на перспективу».