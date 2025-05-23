Туристы ждут размещения
ГК «Самсон» реализует ряд крупных проектов на курорте «Архыз» в гостиничной отрасли
В последние годы прирост номерного фонда в Северо-Кавказском федеральном округе в два-четыре раза отстает от прироста туристического потока. Об этом свидетельствуют данные исследования инвестиционно-строительного холдинга «Самсон». По последним данным Росстата, в 2024 году регион посетили 6 млн туристов, половина из которых проживала в коллективных средствах размещения (КСР). Аналитики «Самсон» констатируют, что ключевыми регионами — драйверами туристической отрасли в СКФО являются Ставрополье и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР). В настоящее время на курорте «Архыз» в КЧР якорный резидент — ГК «Самсон» — осуществляет ряд масштабных проектов по реконструкции и строительству гостиничных комплексов, что, по мнению экспертов, должно положительным образом сказаться на ситуации с нехваткой номерного фонда в регионе.
Гостиницы не справляются с потоком
Согласно исследованию «Самсон», по состоянию на 2023 год совокупный номерной фонд в СКФО составлял 50,6 тыс. номеров, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом, как отмечают аналитики холдинга, номерной фонд федерального округа в 4,3 раза меньше, чем в Краснодарском крае, а больше половины (53%) всех номеров — расположены в Ставропольском крае.
Всего в 2023 году в средствах размещения на Северном Кавказе останавливались 3,1 млн человек. Это на 13% больше, чем годом ранее, а рост за последние три года составил 138%. Аналитики «Самсон» констатируют, что с 2018 года турпоток в СКФО стабильно растет быстрее прироста номеров. «Структура турпотока по регионам СКФО почти полностью повторяет структуру номерного фонда. Половина всех туристов в округе приезжают на курорты Ставропольского края. Также значительную долю формируют Дагестан и КЧР»,— говорится в исследовании.
Из позитивных тенденций можно отметить активный рост загрузки номерного фонда в СКФО после 2020 года. Так, исходя из данных исследования, среднестатистическая загрузка средств размещения в СКФО по итогам 2023 года составила 78% (в 2020 году — 35%).
Как сообщили в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Домбай и Архыз вошли в перечень лучших туристических направлений по приросту бронирований в первом квартале 2025 года.
«В среднем туристы приезжают в регионы Северного Кавказа на пять дней. Лидерами по продолжительности размещения отдыхающих в отелях являются Карачаево-Черкесская Республика (чуть более семи суток) и Ставропольский край (почти шесть суток). Для сравнения: средняя продолжительность поездки на курорты Краснодарского края, исходя из показателя количества ночевок в средствах размещения, составляет чуть больше пяти суток»,— говорят аналитики «Самсон».
При таких повышенных темпах роста показателей внутреннего туризма СКФО, этот локальный туристский рынок еще далек от своего насыщения. «Емкость рынка услуг размещения в КСР региона оценивается в 270–280 млрд руб. в 2023 году. Это примерно в три раза меньше, чем в Краснодарском крае, где емкость рынка достигла в 2023 году 815,9 млрд руб.»,— констатируют аналитики холдинга «Самсон».
В компании отмечают, что на курорты Северного Кавказа наиболее часто приезжают молодые пары и семьи с детьми, а ключевой причиной посещения округа является лечебно-оздоровительный и спортивный туризм. Как сообщал “Ъ-Кавказ” со ссылкой на слова генерального директора УК «Архыз» Романа Киранчука, в летний сезон 2025 года всесезонный курорт, расположенный в КЧР, ожидает более 500 тыс. туристов, более 30% из которых — семейные пары с детьми. За зимний период количество отдохнувших на Архызе туристов стало рекордным и превысило 760 тыс.
«На фоне максимальной загрузки отелей уровень цен вырос настолько, что в 2024 году уже начал охлаждающе влиять на туристический поток. Северный Кавказ по сравнению с Краснодарским краем отстает по ключевым показателям в три раза, при этом длительность пребывания туристов в этих двух регионах практически совпадает, а уровень цен в средствах размещения СКФО — выше. На наш взгляд, у курортов Северного Кавказа есть значительный потенциал развития, который измеряется в дополнительной выручке на уровне 300–500 млрд руб.»,— говорится в исследовании.
Архыз прирастет проектами
Всесезонный курорт «Архыз» на сегодняшний день является одним из самых популярных мест для отдыха на Северном Кавказе. По данным министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, количество бронирований туристического жилья в «Архызе» в весенние месяцы 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом. В то же время, по словам Романа Киранчука, в настоящее время на территории курорта работают 26 отелей с общим номерным фондом более 1666 комнат и 4300 мест размещения, а в планах этого года — открытие еще как минимум пяти гостиниц разной категории звездности.
Как отмечает генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко, возглавляемая ей группа компаний активно осваивает перспективный рынок СКФО, и первым проектом за пределами Краснодарского края стала реновация гостиничного комплекса «Романтик» на территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. «В апреле 2024 года мы приобрели актив и запустили реновацию. Мы полностью обновили интерьеры, отделку и оснащение номеров. Также построили полноценный спа-центр»,— рассказала Татьяна Фоменко.
Гостиничный комплекс «Романтик» находится в одноименной туристической деревне курорта «Архыз». ГК «Самсон» было проведено обновление концепции и операционной модели. В качестве гостиничного оператора выступает группа «Мантера». Общая площадь зданий «Романтика» составляет 7057 кв. м. Размер вложенных инвестиций — 500 млн руб. В настоящий момент объект сдан в эксплуатацию и принимает гостей.
«Данный проект предусматривает на участке площадью 11,5 га строительство гостиниц вместимостью более 3 тыс. номеров и сопутствующей инфраструктуры. Комплекс будет включать в себя отели уровня "четыре звезды", отель "пять звезд" и инфраструктуру для оздоровления и отдыха, в том числе банный комплекс, акватермальный комплекс, открытый бассейн, видовые рестораны, пункты проката снаряжения и спа-комплексы. Инвестиции в проект составят порядка 27 млрд руб. Полностью реализовать проект планируется к 2030 году»,— говорит Татьяна Фоменко.
В число реализуемых ГК «Самсон» проектов на территории Архыза входит курортно-рекреационный комплекс «Лунная поляна-2» в одноименной туристической деревне курорта. В настоящее время проект находится в стадии начала строительства, уже получено финансирование на первую очередь и разрешение на строительство первого отеля уровня «четыре звезды» — «Феникс» (215 номеров).
Также ГК «Самсон» планирует к реализации курортно-рекреационный комплекс «Лунная поляна-1». В настоящий момент проект находится на стадии проектирования. Он предусматривает строительство отелей уровня «четыре звезды» вместимостью порядка 800 номеров и коммерческой инфраструктуры. Площадь земельных участков под комплексом составляет 2,16 га, планируемые инвестиции — 6,8 млрд руб. Проект планируется начать реализовать уже в этом году, а закончить в 2028-м.
«Группа компаний "Самсон", являясь якорным резидентом курорта Архыз, планирует реализацию еще четырех проектов в поселке Романтик — гостиничные комплексы, включающие в себя отели от трех до пяти "звезд". Отели будут иметь потрясающие видовые характеристики, локация позволяет организовать ski-in/ski-out* для выезда на склон прямо из отеля. Каждая локация будет нацелена на собственную уникальную целевую аудиторию, будет максимально использовать тот рекреационный потенциал, который в себе содержит. Это позволит не увеличивать конкуренцию за покупателя и посетителя, не пересекать целевые аудитории и сделать более разнообразным гостиничный продукт на территории курорта. На сегодняшний день по этим участкам уже подписаны резидентские соглашения на осуществление соответствующей туристско-рекреационной деятельности. Общая площадь территории освоения в составе этих новых проектов составляет 17,5 га, а срок реализации — до 2030 года»,— рассказала Татьяна Фоменко.
* Система Ски-ин и Ски-аут подразумевает возможность катания от дверей отеля
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