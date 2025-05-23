Туристы ждут размещения

В последние годы прирост номерного фонда в Северо-Кавказском федеральном округе в два-четыре раза отстает от прироста туристического потока. Об этом свидетельствуют данные исследования инвестиционно-строительного холдинга «Самсон». По последним данным Росстата, в 2024 году регион посетили 6 млн туристов, половина из которых проживала в коллективных средствах размещения (КСР). Аналитики «Самсон» констатируют, что ключевыми регионами — драйверами туристической отрасли в СКФО являются Ставрополье и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР). В настоящее время на курорте «Архыз» в КЧР якорный резидент — ГК «Самсон» — осуществляет ряд масштабных проектов по реконструкции и строительству гостиничных комплексов, что, по мнению экспертов, должно положительным образом сказаться на ситуации с нехваткой номерного фонда в регионе.

Генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко

Фото: ГК «Самсон»

Гостиницы не справляются с потоком

Согласно исследованию «Самсон», по состоянию на 2023 год совокупный номерной фонд в СКФО составлял 50,6 тыс. номеров, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом, как отмечают аналитики холдинга, номерной фонд федерального округа в 4,3 раза меньше, чем в Краснодарском крае, а больше половины (53%) всех номеров — расположены в Ставропольском крае.

Всего в 2023 году в средствах размещения на Северном Кавказе останавливались 3,1 млн человек. Это на 13% больше, чем годом ранее, а рост за последние три года составил 138%. Аналитики «Самсон» констатируют, что с 2018 года турпоток в СКФО стабильно растет быстрее прироста номеров. «Структура турпотока по регионам СКФО почти полностью повторяет структуру номерного фонда. Половина всех туристов в округе приезжают на курорты Ставропольского края. Также значительную долю формируют Дагестан и КЧР»,— говорится в исследовании.

Из позитивных тенденций можно отметить активный рост загрузки номерного фонда в СКФО после 2020 года. Так, исходя из данных исследования, среднестатистическая загрузка средств размещения в СКФО по итогам 2023 года составила 78% (в 2020 году — 35%).

Как сообщили в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Домбай и Архыз вошли в перечень лучших туристических направлений по приросту бронирований в первом квартале 2025 года.

«В среднем туристы приезжают в регионы Северного Кавказа на пять дней. Лидерами по продолжительности размещения отдыхающих в отелях являются Карачаево-Черкесская Республика (чуть более семи суток) и Ставропольский край (почти шесть суток). Для сравнения: средняя продолжительность поездки на курорты Краснодарского края, исходя из показателя количества ночевок в средствах размещения, составляет чуть больше пяти суток»,— говорят аналитики «Самсон».

Фото: ГК «Самсон»

При таких повышенных темпах роста показателей внутреннего туризма СКФО, этот локальный туристский рынок еще далек от своего насыщения. «Емкость рынка услуг размещения в КСР региона оценивается в 270–280 млрд руб. в 2023 году. Это примерно в три раза меньше, чем в Краснодарском крае, где емкость рынка достигла в 2023 году 815,9 млрд руб.»,— констатируют аналитики холдинга «Самсон».

В компании отмечают, что на курорты Северного Кавказа наиболее часто приезжают молодые пары и семьи с детьми, а ключевой причиной посещения округа является лечебно-оздоровительный и спортивный туризм. Как сообщал “Ъ-Кавказ” со ссылкой на слова генерального директора УК «Архыз» Романа Киранчука, в летний сезон 2025 года всесезонный курорт, расположенный в КЧР, ожидает более 500 тыс. туристов, более 30% из которых — семейные пары с детьми. За зимний период количество отдохнувших на Архызе туристов стало рекордным и превысило 760 тыс.

«На фоне максимальной загрузки отелей уровень цен вырос настолько, что в 2024 году уже начал охлаждающе влиять на туристический поток. Северный Кавказ по сравнению с Краснодарским краем отстает по ключевым показателям в три раза, при этом длительность пребывания туристов в этих двух регионах практически совпадает, а уровень цен в средствах размещения СКФО — выше. На наш взгляд, у курортов Северного Кавказа есть значительный потенциал развития, который измеряется в дополнительной выручке на уровне 300–500 млрд руб.»,— говорится в исследовании.

Архыз прирастет проектами

Всесезонный курорт «Архыз» на сегодняшний день является одним из самых популярных мест для отдыха на Северном Кавказе. По данным министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, количество бронирований туристического жилья в «Архызе» в весенние месяцы 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом. В то же время, по словам Романа Киранчука, в настоящее время на территории курорта работают 26 отелей с общим номерным фондом более 1666 комнат и 4300 мест размещения, а в планах этого года — открытие еще как минимум пяти гостиниц разной категории звездности.

Как отмечает генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко, возглавляемая ей группа компаний активно осваивает перспективный рынок СКФО, и первым проектом за пределами Краснодарского края стала реновация гостиничного комплекса «Романтик» на территории всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. «В апреле 2024 года мы приобрели актив и запустили реновацию. Мы полностью обновили интерьеры, отделку и оснащение номеров. Также построили полноценный спа-центр»,— рассказала Татьяна Фоменко.

Гостиничный комплекс «Романтик» находится в одноименной туристической деревне курорта «Архыз». ГК «Самсон» было проведено обновление концепции и операционной модели. В качестве гостиничного оператора выступает группа «Мантера». Общая площадь зданий «Романтика» составляет 7057 кв. м. Размер вложенных инвестиций — 500 млн руб. В настоящий момент объект сдан в эксплуатацию и принимает гостей.

«Данный проект предусматривает на участке площадью 11,5 га строительство гостиниц вместимостью более 3 тыс. номеров и сопутствующей инфраструктуры. Комплекс будет включать в себя отели уровня "четыре звезды", отель "пять звезд" и инфраструктуру для оздоровления и отдыха, в том числе банный комплекс, акватермальный комплекс, открытый бассейн, видовые рестораны, пункты проката снаряжения и спа-комплексы. Инвестиции в проект составят порядка 27 млрд руб. Полностью реализовать проект планируется к 2030 году»,— говорит Татьяна Фоменко.

В число реализуемых ГК «Самсон» проектов на территории Архыза входит курортно-рекреационный комплекс «Лунная поляна-2» в одноименной туристической деревне курорта. В настоящее время проект находится в стадии начала строительства, уже получено финансирование на первую очередь и разрешение на строительство первого отеля уровня «четыре звезды» — «Феникс» (215 номеров).

Также ГК «Самсон» планирует к реализации курортно-рекреационный комплекс «Лунная поляна-1». В настоящий момент проект находится на стадии проектирования. Он предусматривает строительство отелей уровня «четыре звезды» вместимостью порядка 800 номеров и коммерческой инфраструктуры. Площадь земельных участков под комплексом составляет 2,16 га, планируемые инвестиции — 6,8 млрд руб. Проект планируется начать реализовать уже в этом году, а закончить в 2028-м.

Архитектурная концепция проекта «Лунная поляна 1»

Фото: ГК «Самсон»

«Группа компаний "Самсон", являясь якорным резидентом курорта Архыз, планирует реализацию еще четырех проектов в поселке Романтик — гостиничные комплексы, включающие в себя отели от трех до пяти "звезд". Отели будут иметь потрясающие видовые характеристики, локация позволяет организовать ski-in/ski-out* для выезда на склон прямо из отеля. Каждая локация будет нацелена на собственную уникальную целевую аудиторию, будет максимально использовать тот рекреационный потенциал, который в себе содержит. Это позволит не увеличивать конкуренцию за покупателя и посетителя, не пересекать целевые аудитории и сделать более разнообразным гостиничный продукт на территории курорта. На сегодняшний день по этим участкам уже подписаны резидентские соглашения на осуществление соответствующей туристско-рекреационной деятельности. Общая площадь территории освоения в составе этих новых проектов составляет 17,5 га, а срок реализации — до 2030 года»,— рассказала Татьяна Фоменко.

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