Определен подрядчик для строительства поликлиники в Мотовилихе

Победителем конкурса на право проектирования и строительства поликлиники в Мотовилихинском районе Перми признано ООО «РСС Инжиниринг». Цена контракта составит 688,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Наша Вышка 2» в соцсети. Фото: страница «Наша Вышка 2» в соцсети.

Трехэтажное здание медицинского учреждения построят на ул. Гашкова в микрорайоне Вышка II. Новая поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену (100 посещений в смену для детского населения и 150 посещений в смену для взрослого населения). В здании также будет размещен дневной стационар на пять коек.

Подрядчик должен приступить к проектированию 30 мая 2025 года, начать строительство 19 сентября 2026 года, сдать объект — 20 декабря 2027 года.

ООО «РСС Инжиниринг» зарегистрировано в Перми в 2009 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Выручка за 2024 год составила 866 млн руб. Компания являлась поставщиком в 15 государственных контрактах на сумму 2,4 млрд руб.