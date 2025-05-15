Тюменских имамов будут судить за склонение к участию в деятельности террористов

В Тюменской области отправили под суд двух имамов, которые обвиняются в оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2012 года по январь 2023 года обвиняемые во время молитв публично произносили речи, оправдывающие действия террористической организации в другой стране. Им также вменяется склонение нескольких человек к участию в террористической деятельности за рубежом и в других преступлениях.

Один из обвиняемых размещал проповеди в мессенджере, которые, согласно заключению экспертизы, содержали признаки оправдания и пропаганды терроризма. Фигуранты также призывали граждан собирать деньги для финансирования международной террористической организации.

Напомним, в августе прошлого года Центральный районный суд Тюмени арестовал двух религиозных деятелей по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По версии следствия, они склоняли россиян к сбору денег для участников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено на территории Российской Федерации). В Духовном управления мусульман России (ДУМ РФ) сообщили, что один из задержанных является экс-имамом мечети Тюмени на ул. Жданова, второй был действующим имамом мечети в поселке Казарово. Под их влияние попало 19 человек.

Ирина Пичурина