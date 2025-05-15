Представлен четвертый макет орла на шпиль башни главного корпуса Ижмаша

В Ижевске подготовили четвертый пластмассовый макет орла, изделие по которому установят на шпиль башни главного корпуса Оружейного завода в середине сентября, сообщил во «ВКонтакте» историк Евгений Шумилов.

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Макет стал крупнее, но тоньше по проработке деталей. Его вес составляет 54 кг. Историк написал, что следующий макет, тоже пластмассовый, но уже раскрашенный, будет поднят краном на колонну для окончательной «примерки» через две недели. Макет будет закреплен «лицом» к плотине.

На головах орлов будут расположены две малые короны в соответствии с историческим контрактом, большая же, расположенная по центру, будет закреплена не на штырь, а на ленты. Держава в левой лапе будет заменена на шар взамен диска. Также будет изменен внешний вид хвоста — он станет больше и пышнее.

Напомним, триумфальную колонну на башне главного корпуса Оружейного завода в Ижевске восстановили спустя шесть лет после пожара. Водружение ранее утраченного шпиля на одном из символов города состоялось 28 мая 2024 года в рамках противоаварийных работ в здании. Колонну изготовили по историческим чертежам архитектора Семена Дудина.

Ранее Евгений Шумилов отмечал, что ему удалось за счет выступлений в профессиональных сообществах убедить власти в необходимости установить на колонне фигуру орла, как это было в дореволюционное время. В советские годы и до обрушения шпиля на нем был флаг. «Хитроумная конструкция на шаре-державе колонны приспособлена только для орла»,— добавил историк.

Подробнее об этом читайте в материале «Триумфальная колонна снова над городом».