Признанную иноагентом и нежелательной организацией «Медузу» оштрафовали на 400 тыс. руб.

Таганский суд Москвы назначил штраф изданию «Медуза» (объявлена иноагентом и призанна нежелательной организацией на территории России) в размере 400 тыс. руб. за несоблюдение правил деятельности иноагента, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Постановлением суда SIA Medusa Project (ООО «Медуза проджект», юрлицо издания, внесено в реестры иноагентов и объявлено нежелательной организацией) признано виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

В реестр СМИ-иностранных агентов издание было внесено 23 апреля 2021 года. В январе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность юрлица издания нежелательной.