В Набережных Челнах стартовал ремонт проспекта Яшьлек в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах начали ремонтировать проспект Яшьлек

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Набережных Челнах начали ремонтировать проспект Яшьлек

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Работы проводятся на участке протяженностью 2,2 км — от проспекта Мира до проспекта Чулман. Дорога имеет четыре полосы движения.

Планируется уложить около 80 тыс. кв. м высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также в рамках проекта обновят тротуары площадью более 12 тыс. кв. м, заменив при этом 3,5 тыс. пог. м монолитного бортового камня и свыше 8 тыс. пог. м тротуарного бордюра.

Для повышения безопасности дорожного движения установят 131 дорожный знак и нанесут разметку.

На данный момент завершены работы по демонтажу люков смотровых колодцев и фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Общий объем выполненных работ оценивается примерно в 11%.

Артём Дергунов